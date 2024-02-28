Последствия удара по центру Покровска / Фото Нацполиция
Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Покровск Донецкой области. К счастью, по предварительной информации МВД, в результате удара погибших и раненых нет.
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Куда попали россияне
В результате обстрела значительные повреждения получил Донецкий национальный технический университет. Во время атаки оккупантов две ракеты попали в университет, еще две – в школу.
Также повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, школа, два админздания, дворец культуры, почта, теплотрасса.
Полицейские продолжают обходить пострадавшие улицы, фиксировать разрушения и выявлять, кому нужна помощь,
– отметили в МВД.
По сообщению Нацполиции, Россия цинично обстреляла Покровск ночью: в 00:50 28 февраля.
Оккупанты ударили по Купянску
Россияне продолжают бить по мирным украинским городам, в частности 28 февраля под ударом оказался также Купянск в Харьковской области. Оккупанты использовали для обстрела города ФАБ-500
В результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины. По состоянию на 15:30 известно о 5 раненых и 2 погибших. Вероятно, под завалами все еще остаются люди.
Также зафиксировано попадание в церковь Иисуса Христа. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.
Россияне сбрасывают авиабомбы на украинские поселки
- В ночь на 26 февраля россияне ударили авиационными бомбами по Юнаковской общине на Сумщине. Вражеский удар разрушил один частный жилой дом и еще 5 – повредил. В результате атаки погибли супруги, которая находилась дома.
- Днем 15 февраля под ударами КАБов оказалось село Черное Купянского района. Там одна бомба попала во двор частного дома, а другая в "ВАЗ". В автомобиле погибли супруги – мужчина 56 лет, его 57-летняя жена и их 17-летняя родственница. Ранения также получили 54-летняя женщина и мужчина 53 лет: оба доставлены в больницу.
- 17 февраля противник бил по Купянску авибомбами. Тогда атака разрушила три двухэтажных дома. Из-под завалов спасли 4 человека. К сожалению, еще два человека погибли.