Последствия удара по центру Покровска / Фото Нацполиция

Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Покровск Донецкой области. К счастью, по предварительной информации МВД, в результате удара погибших и раненых нет.

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Куда попали россияне

В результате обстрела значительные повреждения получил Донецкий национальный технический университет. Во время атаки оккупантов две ракеты попали в университет, еще две – в школу.

Также повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, школа, два админздания, дворец культуры, почта, теплотрасса.

Полицейские продолжают обходить пострадавшие улицы, фиксировать разрушения и выявлять, кому нужна помощь,

– отметили в МВД.

По сообщению Нацполиции, Россия цинично обстреляла Покровск ночью: в 00:50 28 февраля.

Оккупанты ударили по Купянску

Россияне продолжают бить по мирным украинским городам, в частности 28 февраля под ударом оказался также Купянск в Харьковской области. Оккупанты использовали для обстрела города ФАБ-500

В результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины. По состоянию на 15:30 известно о 5 раненых и 2 погибших. Вероятно, под завалами все еще остаются люди.

Также зафиксировано попадание в церковь Иисуса Христа. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

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