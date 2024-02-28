Російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Покровськ Донецької області. На щастя, за попередньою інформацією МВС, внаслідок удару загиблих та поранених немає.

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Куди влучили росіяни

Внаслідок обстрілу значні пошкодження отримав Донецький національний технічний університет. Під час атаки окупантів дві ракети влучили в університет, ще дві – у школу.

Наслідки удару по центру Покровська / Фото Нацполіція

Також пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, школа, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

Поліцейські продовжують обходити постраждалі вулиці, фіксувати руйнування та виявляти, кому потрібна допомога,

– зазначили у МВС.

За повідомленням Нацполіції, Росія цинічно обстріляла Покровськ вночі: о 00:50 28 лютого.

Окупанти вдарили по Куп'янську

Росіяни продовжують бити по мирних українських містах, зокрема 28 лютого під ударом опинився також Куп'янськ на Харківщині. Окупанти використали для обстрілу міста ФАБ-500

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки. Станом на 15:30 відомо про 5 поранених та 2 загиблих. Ймовірно, під завалами все ще залишаються люди.

Також зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

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