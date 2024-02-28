Російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Покровськ Донецької області. На щастя, за попередньою інформацією МВС, внаслідок удару загиблих та поранених немає.
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Куди влучили росіяни
Внаслідок обстрілу значні пошкодження отримав Донецький національний технічний університет. Під час атаки окупантів дві ракети влучили в університет, ще дві – у школу.
Наслідки удару по центру Покровська / Фото Нацполіція
Також пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, школа, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.
Поліцейські продовжують обходити постраждалі вулиці, фіксувати руйнування та виявляти, кому потрібна допомога,
– зазначили у МВС.
За повідомленням Нацполіції, Росія цинічно обстріляла Покровськ вночі: о 00:50 28 лютого.
Окупанти вдарили по Куп'янську
Росіяни продовжують бити по мирних українських містах, зокрема 28 лютого під ударом опинився також Куп'янськ на Харківщині. Окупанти використали для обстрілу міста ФАБ-500
Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки. Станом на 15:30 відомо про 5 поранених та 2 загиблих. Ймовірно, під завалами все ще залишаються люди.
Також зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.
Росіяни скидають авіабомби на українські селища
- У ніч на 26 лютого росіяни вдарили авіаційними бомбами по Юнаківській громаді на Сумщині. Ворожий удар зруйнував один приватний житловий будинок та ще 5 – пошкодив. Унаслідок атаки загинуло подружжя, яке перебувало вдома.
- Вдень 15 лютого під ударами КАБів опинилося село Чорне Куп'янського району. Там одна бомба влучила на подвір'я приватного будинку, а інша у "ВАЗ". В автомобілі загинуло подружжя – чоловік 56 років, його 57-річна дружина та їх 17-річна родичка. Поранення також одержали 54-річна жінка та чоловік 53 років: обох доставлено до лікарні.
- 17 лютого противник бив по Куп'янську авібомбами. Тоді атака зруйнувала три двоповерхові будинки. З-під завалів врятували 4 людей. На жаль, ще двоє людей загинули.