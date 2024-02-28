Сили оборони мають бути готові до різних ситуацій. Детальніше про підготовку двох планів для війни 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

Зверніть увагу "Кримському мосту приготуватися": які ключові заяви озвучив Зеленський на пресконференції

"План А і Б"

Президент Володимир Зеленський на підсумковій конференції 26 лютого окреслив перспективи війни у 2024 році. Очільник країни назвав чіткі терміни загострення ситуації, виходячи з того, що задекларована кількість озброєння, яке вже мало б надійти та на яку розраховують підрозділи ЗСУ, може не з'явитися на полі бою. Адже Конгрес США, за оцінкою Білого дому, не виконує свою роботу.

Цей рік буде вирішальним й критична фаза може настати вже у березні – квітні,

– зазначив Березовець.

Військове керівництво України під проводом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розробляє "план А" й "план Б". На випадок, якщо Україна отримає обіцяну допомогу в повному обсязі та, якщо наданої зброї буде недостатньо.

Якби допомоги було достатньо, зокрема систем ППО, артилерії та боєприпасів, то складних ситуацій можна було б уникнути,

– мовив офіцер ЗСУ.

На сьогодні героїзм й професіоналізм ЗСУ дозволяє утримувати фронт протягом двох років й допоміг звільнити половину окупованих територій після лютого 2022 року.

Зміни на фронті та можливий контрнаступ Росії

Єдине джерело правдивої інформації, яке може повідомляти про зміни на лінії фронту – Генеральний штаб Збройних Сил України. Решта, зокрема DeepStateMAP, інформаційні агенції, можуть поширювати інформацію, яка базується на хибних свідченнях.

Офіцер ЗСУ закликав українців не розводити зайвий раз паніку щодо тактичних змін на фронті й не вірити всьому про, що пишуть у мережі. Він також відреагував на заяву Зеленського про підготовку Росії до контрнаступальних дій на початку літа або в кінці травня.

Інформацію про плани росіян може знати обмежене коло осіб, адже ми не повинні розповідати ворогу про те, що ми знаємо. Тому що тоді окупанти швидко змінять свої плани й діятимуть за іншим сценарієм,

– додав офіцер ЗСУ.

Зараз ніщо не залишиться поза увагою розвідки. Є технічні, агентурні та інші засоби інформації, які швидко дозволяють зробити оцінку та прогноз дій противника на фронті. Тому росіяни не можуть приховано готуватися до наступальних дій, про це обов'язково дізнаються наші або західні спецслужби.

Заяви Зеленського про війну