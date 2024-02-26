Варто згадати про формат розмови, який обрав Зеленський. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що цього разу на пресконференцію запросили не тільки українських та іноземних журналістів, але й представників телеграм-каналів.

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Які головні заяви озвучив Зеленський

Гострих питань щодо внутрішньої ситуації в країні не прозвучало, але, ймовірно, їх ніхто й не очікував, бо розмова стосувалася планів на 2024 рік. Значна частина меседжів була спрямована на західну аудиторію.

Можна виокремити питання про можливу участь Росії у саміті миру. Загалом говорилося про те, що Владіміру Путіну запропонують майданчик, де він зможе оголосити про програш у війні. Все це лише підтверджує, що з Росією поки не планують ні про що розмовляти.

Західні журналісти конкретно запитували, чи не програє зараз Україна. Їм відповідали, що ні, але якщо допомога Заходу припиниться, то буде дуже важко. Тобто про відкритий програш ніхто не каже, але всім зрозуміло, що без допомоги не обійтися,

– зауважив політтехнолог.

Позитивні новини стосувалися зброї

Зеленський сказав про можливість отримання ракет ATACMS дальністю 300 кілометрів. За його словами, він перебуває у позитивному настрої щодо цього. Ба більше, Зеленський натякнув, що всім зрозуміло, як можна використати таку зброю.

Для себе я це зрозумів, як знак, що Кримського мосту треба приготуватися,

– наголосив політтехнолог.

Щодо допомоги американців, голосування в Конгресі, то також звучали конкретні заяви. Стало зрозуміло, що ухвалення рішення необхідне упродовж місяця. Адже далі можуть початися негативні наслідки для України.

Окупанти матимуть змогу захоплювати нові населені пункти, тільки зараз вдалося вирівняти співвідношення снарядів один до шести. Наприкінці 2023 року цифри були – 1 до 12. Всі чудово розуміють, що за таких умов складно навіть оборонятися, не кажучи вже про наступ.

Про польський кордон і можливий відступ

За словами Зеленського, вся ця проблема є внутрішньою проблемою Польщі. Використовувати у цій ситуації Україну – цинічно. Найперше треба шукати першопричини та чітко визначити, чого хочуть фермери. Ба більше, не всі протестувальники справді є фермерами. Дехто просто намагається шантажувати Брюссель.

Також президент наголосив, що Україна не готова втрачати свої території, але відступ на кілька метрів – можливий. Все залежатиме від кількості зброї. Наприклад, якби наша держава отримала 10 додаткових систем Patriot, то хід війни можна було б змінити.

Україна очікує на саміт НАТО

"У 2024 році відбудеться ювілейний, 75 саміт НАТО у Вашингтоні. Запрошення на нього залежить від США та Німеччини – це два ключових гравці. Але я дуже сумніваюся, що на цьому саміті Україну покличуть до Альянсу", – припустив Борис Тизенгаузен.

Він додав, що можна очікувати на укладення декларації, запевнення у підтримці, але в теперішніх умовах говорити про повноцінне членство надто рано.

У цьому сенсі Україні важливо не ставити ніяких ультиматумів чи дедлайнів, адже тоді стосунки з членами НАТО можуть погіршитись. Дипломати цього не зрозуміють, тому конфронтації треба уникати. Разом з цим всі українці чітко усвідомлюють, що Україна заслуговує увійти до Альянсу. Вона тільки його посилить.

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