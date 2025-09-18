Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Полтавщины: задерживается движение ряда поездов
- Вследствие российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области задерживаются поезда, в частности №102 Херсон – Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм – Львов, №64/112 Львов – Харьков, Изюм, №791 Кременчуг – Киев.
- Повреждение локализовано, напряжение подано, поезда продолжат движение своим ходом.
Войска России ночью 18 сентября атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. В результате этого задерживается движение ряда поездов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
К теме Россия комплексно ударила по железной дороге: изменения в движении ряда поездов
Какие поезда задерживаются из-за российской атаки?
В Укрзализныце отметили, что в результате ночного обстрела Полтавской области и временного обесточивания нескольких участков в регионе были привлечены резервные тепловозы.
Сейчас в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:
№102 Херсон – Краматорск;
№63/111 Харьков, Изюм – Львов;
№64/112 Львов – Харьков, Изюм;
- №791 Кременчуг – Киев.
По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано – поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом,
– отметили в компании.
Временно исполняющий обязанности председателя Полтавской ОВА Владимир Когут добавил, что ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ДСНС, один человек травмирован.
Зачем Россия атакует украинскую железную дорогу?
Владимир Зеленский отметил, что Москва не отказалась от планов разрушить энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Украины. Таким образом враг пытается создать проблемы с логистикой в нашей стране.
Глава Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что Россия с июля 2025 года активно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, в частности стратегические узловые станции. Под огнем оказываются энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.
Стоит отметить, что враг уже не впервые пытается нанести ущерб железнодорожной инфраструктуре в Полтавской области. 7 сентября из-за обстрела Кременчуга также меняли движение некоторых поездов.