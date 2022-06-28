Обстрел поселка в Одесской области: сгорели 4 дома, есть пострадавшие, среди которых 3-летние сестры

Россия продолжает теторизировать мирных украинцев своими ракетами. Под удар попала и Одесская область.

О ситуации в области рассказал в эфире национального телемарафона представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Ведь Юг Украины был под атакой врага снова, в том числе россияне выпустили ракеты по Николаевщине, информирует 24 канал.

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В Одесской области была тревога

По словам Братчука, утром 28 июня в Одесской области также объявляли воздушную тревогу. Информацию о возможной атаке и работе противовоздушной обороны проверяли.

Ночь в регионе прошла без обстрелов, в отличие от предыдущей. Тогда вражеские ракеты в Одесской области попали в мирный поселок. Там были жилые дома и очень многие получили повреждения.

4 дома сгорели вообще. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие люди. Это 8 граждан, среди которых 2 девочки-близнецы, им по 3 года. Хорошо, что обошлось так, как обошлось. Им не понадобилась госпитализация. Есть осколочные ранения, потому что летело стекло, строительные материалы. Но дети живы – и это самое главное,

– сказал Братчук.

Представитель Одесской ОВА также посочувствовал пострадавшим в результате атаки в Кременчуге, где Россия запустила ракету по торговому центру.

"Мы вместе и понимаем, что, к сожалению, сегодня это может ожидать каждого из нас. Ведь мы видим, что враг изменил тактику и стратегию и обстреливает гражданские объекты, жилые дома", – констатировал Братчук.

Ракетные обстрелы России

Главнокомандующий Валерий Залужный рассказывал, что в последние несколько дней Россия регулярно обстреливала Украину. Как отметил главнокомандующий, по нашему государству враг за 4 дня выпустил более 130 ракет. Это свидетельствует о том, что агрессор сменил тактику. Теперь они совершают террор своими обстрелами гражданских объектов. Такие действия являются военным преступлением. Последний ужасающий обстрел произошел в Кременчуге, где российские ракеты попали в торговый центр.

Также Одессу недавно российские оккупанты атаковали ракетой. Речь идет о противокорабельном "Ониксе". К счастью, вражескую авиацию сбила ПВО. Это произошло с утра 28 июня во время воздушной тревоги, об окончании которой говорил Братчук. Захватчики выпустили ракету из ракетного комплекса "Бастион". Он находится в Крыму. Целью россиян было атаковать Измаильский район, но силы противовоздушной обороны сбили ракету еще над морем.

Украинская противовоздушная оборона постоянно уничтожает российскую авиацию. Однако у вражеской российской армии есть ракеты, которые очень тяжело сбивать, поэтому ПВО не может срабатывать на 100%. Сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" – сбивать очень тяжело. Ведь здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты. А еще их скорость более 3 тысяч километров в час.

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