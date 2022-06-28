Про ситуацію в області розповів у ефірі національного телемарафону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Адже Південь України був під атакою ворога знову, зокрема росіяни випустили ракети по Миколаївщині, інформує 24 канал.

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На Одещині була тривога

За словами Братчука, зранку 28 червня, у Одеській області також оголошували повітряну тривогу. Інформацію щодо можливої атаки та роботи протиповітряної оборони перевіряли.

Ніч в регіоні минула без обстрілів, навідміну від попередньої. Тоді ворожі ракети на Одещині влучили у мирне селище. Там були житлові будинки і дуже багато з них отримали пошкодження.

4 будинки згоріли взагалі. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів. На жаль, є постраждалі люди. Це 8 громадян, серед яких 2 дівчинки-близнючки, їм по 3 роки. Добре, що обійшлося так, як обійшлося. Їм не знадобилася госпіталізація. Є осколкові поранення, бо летіло скло, будівельні матеріали. Але діти живі – і це найголовніше,

– сказав Братчук.

Речник Одеської ОВА також поспівчував постраждалим внаслідок атаки в Кременчуці, де Росія запустила ракету по торговому центру.

"Ми разом і розуміємо, що, на жаль, сьогодні це може очікувати кожного з нас. Адже бачимо, що ворог змінив тактику й стратегію і обстрілює цивільні об'єкти, житлові будинки", – констатував Братчук.

Ракетні обстріли Росії

Головнокомандувач Валерій Залужний розповідав, що впродовж останніх кількох днів Росія регулярно обстрілювала Україну. Як зауважив головнокомандувач, по нашій державі ворог за 4 дні випустив понад 130 ракет. Це свідчить про те, що агресор змінив тактику. Тепер вони чинять терор своїми обстрілами цивільних об'єктів. Такі діє є воєнним злочином. Останній жахаючий обстріл стався в Кременчуці, де російські ракети влучили у торговий центр.

Також Одесу нещодавно російські окупанти атакували ракетою. Мовиться про протикорабельний "Онікс". На щастя, ворожу авіацію збила ППО. Це сталося зранку 28 червня під час повітряної тривоги, про закінчення якої казав Братчук. Загарбники випустили ракету з ракетного комплексу "Бастіон". Він розміщений у Криму. Росіяни мали на меті атакувати Ізмаїльський район, але сили протиповітряної оборони збили ракету ще над морем.

Українська протиповітряна оборона постійно знищує російську авіацію. Однак у ворожої російської армії є ракети, які дуже важко збивати, тому ППО не може спрацьовувати на 100%. Надзвукові ракети, як "Онікс", Х-22, "Кинджал" – збивати дуже важко. Адже тут справа часу – від запуску до влучання минують лічені хвилини. А ще їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів за годину.

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