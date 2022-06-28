Про це повідомляють органи місцевої влади з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь". Росіяни намагалися атакувати Одещину зранку 28 червня.

Зверніть увагу Удар по ТРЦ у Кременчуці: кількість загиблих уже зросла до 18 осіб, ще 36 вважають зниклими

Окупанти гатили по Одещині "Оніксом"

Загарбники випустили ракету з ракетного комплексу "Бастіон". Він розміщений у Криму.

Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму,

– мовиться в повідомленні.

Росіяни мали на меті атакувати Ізмаїльський район, але сили протиповітряної оборони збили ракету ще над морем.

Росіяни зазнають невдач на Миколаївщині та на Донбасі

ЗСУ успішно зупинили штурм ворога на Харківському напрямку. Росіяни намагалися атакувати напрямок Довгалівка – Залиман, але змушені були втекти.

Спробу ворожого наступу ЗСУ відбили і на Слов'янському напрямку в бік Довгеньке – Долина. Українським військовим вдалося відкинули ворога назад.

Схожа ситуація зафіксована й на Лисичанському напрямку. Окупанти не полишають надій захопити автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Російські загарбники вели наступ, але українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Авдіївському напрямку росіяни не лише змушені були відійти, але й зазнали втрат. Вони безрезультатно намагалися штурмувати у напрямку Єгорівка – Павлівка.

Втрати ворога станом на ранок 28 червня

особового складу – 35250 (+250) осіб ліквідовано;

танків – 1567 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин – 3704 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;

РСЗВ – 243 одиниці;

засоби ППО – 102 (+1) одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів та катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) одиниць;

спеціальної техніки – 61 (+1) одиниця.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу про ситуацію на фронті: дивіться відео