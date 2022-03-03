Спасательные работы продолжаются, так что количество жертв может возрасти.

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Смотрите фото последствий обстрела в Чернигове:



Напомним, что оккупанты 3 марта снова атаковали Чернигов . Враг попал в школы в районе Старой Подусовки и в частные дома. Предварительно, 9 человек погибли, 4 – получили травмы.

Ситуация в Чернигове: основное

Днем 3 марта российские войска нанесли удар по жилым домам Чернигова. Впоследствии в сети показали жуткие кадры момента и последствий взрыва.

По словам городского головы Владислава Атрошенко, враг расстреливает Чернигов крупнокалиберными ракетами. Кроме этого – наносит авиаудары.

"Подобные потери Чернигов понес при бомбардировке нацистами 23 – 25 августа 1941 года. Теперь такие же преступления против города и человечества наносят россияне", – отметил мэр.