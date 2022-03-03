Рятувальні роботи продовжуються, тож кількість жертв може зрости.

До теми Близько 100 одиниць техніки зайшло в місто Енергодар: відкрили вогонь по мирному населенню

Дивіться фото наслідків обстрілу у Чернігові:



Нагадаємо, що окупанти 3 березня знову атакували Чернігів. Ворог влучив у школи у районі Старої Подусівки та у приватні будинки. Попередньо, 9 людей загинули, 4 – зазнали травм.

Ситуація у Чернігові: основне