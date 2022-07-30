В Бахмуте, на захвате которого сосредоточились россияне, продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. Двухэтажное здание превратилось в руины.

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Под завалами нашли погибшего

Из-под завалов изъяли тело погибшего мужчины, пока его идентифицируют. Спасатели говорят, что под завалами еще могут находиться два человека.

Развалины разбирают 16 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники. Также они используют автокран, предоставленный местными органами власти.

Обстрел станции ремонта в Бахмуте / Фото ГСЧС Украины:

Ночью враг обстрелял Славянск

Ночью под вражеский огонь тоже попал Славянск. Поврежден автовокзал и близлежащие к нему здания. К счастью, жертв и раненых нет. Однако мэр Вадим Лях призвал местных жителей позаботиться о собственной безопасности и уехать.

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