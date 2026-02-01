"В давлении на Москву не должно быть пауз": Сибига прокомментировал удар России по больнице в Запорожье
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Россию после удара по роддому в Запорожье, где пострадали 3 женщины.
- Сибига отметил, что российский лидер продолжает атаковать гражданские объекты, и подчеркнул, что только сила может заставить его прекратить агрессию.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Россию. Он сделал это на фоне удара России по роддому в Запорожье.
Об этом он написал в соцсети X, обнародовав видео с места обстрела.
Как Сибига прокомментировал удар России по роддому в Запорожье?
По словам Сибиги, 1 февраля российские ударные беспилотники попали в роддом в Запорожье. В результате атаки ранения получили 3 женщины.
Глава МИД подчеркнул, что российский лидер продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам, игнорируя любые мирные инициативы.
Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз,
– призвал глава МИД.
Что известно об атаке россиян по роддому в Запорожье?
Враг нанес удар по роддому в Запорожье. По данным ОВА, уже известно о шести пострадавших, всем оказывается необходимая помощь.
Во время атаки персонал и пациентки находились в укрытии. Речь идет о 15 медицинских работниках и 16 женщинах (среди которых трое рожениц с младенцами).
В то же время травмы получили врач, медсестра и пациент частной стоматологической клиники. Они с ранениями средней степени тяжести были доставлены в больницы города.