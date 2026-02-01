Об этом он написал в соцсети X, обнародовав видео с места обстрела.

По словам Сибиги, 1 февраля российские ударные беспилотники попали в роддом в Запорожье. В результате атаки ранения получили 3 женщины.

Глава МИД подчеркнул, что российский лидер продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам, игнорируя любые мирные инициативы.

Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз,

– призвал глава МИД.

Что известно об атаке россиян по роддому в Запорожье?