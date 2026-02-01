Про це він написав у соцмережі X, оприлюднивши відео з місця обстрілу.
Як Сибіга прокоментував удар Росії по пологовому будинку у Запоріжжі?
За словами Сибіги, 1 лютого російські ударні безпілотники влучили у пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок атаки поранення зазнали 3 жінки.
Глава МЗС наголосив, що російський лідер продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об’єктах, ігноруючи будь-які мирні ініціативи.
Путін продовжує воювати з цивільними – всупереч мирним зусиллям. Лише сила може змусити його припинити агресію і терор. У тиску на Москву та підтримці України не має бути пауз,
– закликав очільник МЗС.
Що відомо про атаку росіян по пологовому будинку в Запоріжжі?
Ворог завдав удару по пологовому будинку у Запоріжжі. За даними ОВА, вже відомо про шістьох постраждалих, всім надається необхідна допомога.
Під час атаки персонал і пацієнтки перебували в укритті. Ідеться про 15 медичних працівників і 16 жінок (серед яких троє породіль з немовлятами).
Водночас травм зазнали лікарка, медсестра та пацієнт приватної стоматологічної клініки. Вони із пораненнями середнього ступеня тяжкості були доправлені до лікарень міста.