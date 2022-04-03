Обстрел российских городов, вступление в ЕС без НАТО и неонацисты: дайджест вражеских фейков

Российские пропагандисты и чиновники продолжают распространять свои абсурдные фейки, чтобы оправдать циничное нападение на Украину. В частности, они перекладывают ответственность за военные преступления оккупантов на украинских защитников.

Также враги продолжают распространять информацию о так называемых "украинских неонацистах". Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО обнародовали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые захватчики продуцировали 2 апреля.

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Дайджест российских фейков за 2 апреля

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя позицию страны-террористки по вступлению Украины в ЕС, сказал, что это невозможно сделать без вступления в НАТО.

"Как вступить в ЕС без членства в НАТО? …Сегодня, значит, никак", – заявил Медведев.

В Центре противодействия дезинформации предупредили, что это очередной российский фейк, ведь Украина, конечно, может вступить в Евросоюз без членства в НАТО.

Кроме этого, почти через 2 недели после того, как оккупанты обстреляли из "Градов" Святогорскую Лавру, российские пропагандисты решили переложить ответственность за это преступление на украинских военных.

Для этого озвучиваются тезисы "бойца неонацистского батальона "Айдар", утверждающего, что обстрелы производились для дискредитации армии РФ,

– рассказали в ЦПИ.

Эта информация – это очередной фейк оккупантов. Еще одну чушь распространили курские СМИ. Они обвинили украинских военных в обстреле территории области для создания паники среди местного населения.

"Однако сейчас ВСУ заняты исключительно осуществлением оборонных и контрнаступательных мер на территории Украины. Предостерегаем: это – фейк!" – подытожили в ЦПД.

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