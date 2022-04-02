Також вороги продовжують поширювати інформацію про так званих "українських неонацистів". Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО оприлюднили добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", які загарбники продукували 2 квітня.

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Дайджест російських фейків за 2 квітня

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв, коментуючи позицію країни-терористки щодо вступу України до ЄС, сказав, що це неможливо зробити без вступу до НАТО.

"Як вступити до ЄС без членства в НАТО? …Сьогодні, виходить, ніяк", – заявив Медвєдєв.

У Центрі протидії дезінформації застерегли, що це черговий російський фейк, адже Україна, звичайно, може вступити до Євросоюзу без членства в НАТО.

Окрім цього, майже за 2 тижні після того, як окупанти обстріляли з "Градів" Святогірську Лавру, російські пропагандисти вирішили перекласти відповідальність за цей злочин на українських військових.

Для цього озвучуються тези "бійця неонацистського батальйону "Айдар", який стверджує, що обстріли здійснювалися для дискредитації армії рф,

– розповіли у ЦПД.

Ця інформація – це черговий фейк окупантів. Ще одну нісенітницю поширили курські ЗМІ. Вони звинуватили українських військових в обстрілі території області для створення паніки серед місцевого населення.

"Однак наразі ЗСУ зайняті винятково здійсненням оборонних та контрнаступальних заходів на території України. Застерігаємо: це – фейк!", – підсумували у ЦПД.

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