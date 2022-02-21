Обстрел Счастья, вероятность военного положения, фейки РФ: главное об агрессии России 21 февраля

Оккупанты продолжают циничные обстрелы гражданской инфраструктуры. На Луганщине пришлось остановить ТЭС. РФ продолжает учения в Беларуси. Кроме того, показали новые снимки, как агрессор усиливает военную активность на границе с Украиной. Москва продолжает распространять фейки об "обстрелах" якобы ВСУ. В целом ситуация обостряется, но вводить военное положение наше государство пока не планирует.

24 канал собрал всю информацию о российской агрессии за 21 февраля. О циничных обстрелах оккупантов, кремлевских фейках и новых обострениях возле границ читайте далее.

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Обстрел Врубовки и Счастья

Источник: фейсбук Сергея Гайдая

Оккупанты обстреляли Врубовку и Счастье Луганской области. Пришлось приостановить Луганскую ТЭС.

В результате повредили жилые дома и газопровод, поэтому 200 потребителей остались без газа. Возобновить его поставки пока невозможно, так как обстрел продолжается. Без воды, тепла и света остались жители Счастья.

Обстрелы Врубовки и Счастья / Фото Сергея Гайдая:

Кроме того, в Счастье российские наемники попали в заправку. АЗС горит в 300 метрах от теплоэлектростанции.

Может ли Украина ввести военное положение

Источник: 24 канал

Верховная Рада рассматривает различные сценарии развития российской агрессии. Политики готовятся быстро одобрять важные решения. Спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что военное положение вводить не будут.

Рада может вводить его только после того, как соответствующий указ подпишет президент. Пока еще надеются на дипломатию.

Россия продолжает учения в Беларуси

Источник: 24 канал

Совместные учения России и Беларуси "Союзная решимость-2022" должны были закончиться 20 февраля, однако российские войска не вывели, а учения продолжаются. Мол, из-за ситуации на Донбассе.

Правда, министр обороны Украины убежден: нападения на Киев со стороны Беларуси не будет. По его мнению, у России нет такого контингента на белорусской территории, который бы это позволил сделать.

Новые снимки российских войск возле границы

Источник: CNN

Российские войска снова усилили свою активность возле северо-восточных границ. Американские СМИ обнародовали новые спутниковые фото, которые это доказывают.

Новые развертывания заметили на северо-запад от Белгорода, а также близ Солоты и Валуек Белгородской области, в 30 – 40 километрах от границы Украины. Агрессор стянул туда танки, бронетранспортеры, артиллерию и вспомогательное оборудование.



Активность России под границей / Фото Maxar

Россия ввела в Азовское море десантные и боевые корабли

Источник: 24 канал

Россия ввела в акваторию Азовского моря боевые корабли, а также ракетные катера под предлогом "учений". Речь идет о 3 больших десантных и 5 боевых кораблях и катерах других классов, в частности, ракетном.

Министр обороны Алексей Резников напомнил, что ранее россияне пытались заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области, но не удалось.

Очередные фейки России

Источник: "Дождь"

Россия продолжает распространять фейки об "обстрелах" Украины. В Москве заявили, якобы снаряд разрушил целый пограничный пункт в Ростовской области.

ФСБ даже предоставила видео с "разрушениями". На нем видно полностью разрушенное маленькое здание, которое расположено посреди кустов и деревьев, однако никаких доказательств, что это пограничный пункт или об "украинских обстрелах", нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже опроверг эти сообщения. Он отметил, что оккупанты могут фантазировать сколько угодно.

ВСУ открывают ответный огонь только в случае угрозы жизни людей. Украина не имеет никакого отношения к "обстрелам" российской территории. Между тем в России такие фейки распространяли неоднократно. Накануне они заявили, мол, к ним "прилетели" украинские "Грады". В МИД и ООС сразу это опровергли.

Более того, впоследствии в Минобороны России отличились новой выдумкой. Заявили, что уничтожили на российской границе 5 "украинских диверсантов". Говорили, что взорвали 2 БМП "украинской армии", которые якобы пересекли границу. В ВСУ уже назвали и эту информацию фейком.

США опять призывают американцев покинуть Украину

Источник: посольство США в Украине

Посольство США снова обратилось к своим гражданам на территории Украины, призвав их покинуть наше государство.

Говорят, что ситуация с безопасностью в Украине продолжает оставаться непредсказуемой и может ухудшаться без предупреждения.

Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки,

– заявили в посольстве.

Авиапространство над Украиной остается открытым

Источник: Интерфакс-Украина

Министр инфраструктуры Алексей Кубраков заверил, что небо над Украиной остается безопасным, то есть будет открытым. Заявления об отмене авиарейсов он назвал политизированными.

Чиновник отметил, что отмена рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктована лишь информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями в безопасности.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.