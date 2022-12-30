Хаотичный обстрел, погибла женщина, – в райадминистрации рассказали о ситуации в Семеновке

Российские оккупанты 30 декабря били по городу Семеновка, что в Черниговской области. К сожалению, в результате обстрела погибла женщина.

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Новгород-Северской районной военной администрации Владимир Шкарпитко. По его словам, это был абсолютно хаотический обстрел. Оккупанты применили ствольную артиллерию и другие средства поражения.

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Есть трудности с электроэнергией

Зачем оккупанты обстреляли Семеновку – трудно понять. Там вообще нет никаких военных подразделений.

Относительно обстрелов – они вдоль кордона постоянно. Но это впервые на Черниговщине, когда оккупанты обстреляли такой населенный пункт, где проживает около 8 тысяч человек,

– отметил Шкарпитко.

Кроме того, в результате обстрелов в городе и соседних деревнях исчезла электроэнергия. Без света находятся около 10 тысяч абонентов.

Шкарпитко убежден, что Украину ожидает сложный год. Но с каждым днем все мы становимся все ближе к победе.

Будет тяжелый год. Но обратного пути нет. Нас ждет только победа. Должны сделать все, чтобы были свобода, мир и ВСУ,

– подчеркнул Шкарпитко.

Шкарпитко рассказал детали обстрела Семеновки: смотрите видео

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