В Одесской области объявили день траура из-за ракетных обстрелов Сергеевки

В Одесской области 2 июля объявили днем траура по погибшим в Белгород-Днестровском районе. В результате ракетного удара там погибли 20 местных жителей.

Распоряжение о дне траура подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Так, в субботу в регионе приспустят государственные флаги на зданиях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

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Кроме того, в этот день:

следует воздержаться от развлекательно-концертных мероприятий,

нельзя проводить спортивные соревнования,

необходимо внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Что известно об обстреле Сергеевки

Ночью 1 июля российские самолеты стратегической авиации запустили с Черного моря 3 ракеты Х-22. Смертоносные снаряды попали в 9-этажный жилой дом и 2 базы отдыха в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Число жертв постоянно увеличивается, ведь под завалами находятся люди. Сейчас известно о 20 погибших (16 жителей многоэтажки и 4 – базы отдыха). Кроме того, 38 человек получили ранения. Среди них есть дети и беременная женщина.

По данным Офиса генпрокурора, в результате атаки погиб 10-летний мальчик. Ребенок в возрасте 4 лет и 17-летний подросток получили ранения.

Россияне продолжают цинично врать о своих преступлениях. Так, минобороны государства-агрессора заявило, что атаковали "радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей".

К теме смотрите видео о последствиях обстрелов Одесской области: