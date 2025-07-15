Шостка снова подверглась воздушной атаке: пострадали медучреждение и жилые дома

Сумская область ночью 15 июля была под атакой врага с воздуха. Враг применил ударные БпЛА и скоростные цели, о которых предупреждали Воздушные силы.

Ближе к утру в Сумской ОВА сообщили о последствиях атаки. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Этой же ночью В Запорожье, Николаеве и Кропивницком прогремели взрывы

Что известно об атаке на Шостку ночью 15 июля?

Воздушную тревогу на Сумщине объявили еще в 15:36 предыдущих суток, 14 июля. С тех пор область подвергалась нескольким ударам врага с воздуха.

Один из них произошел около 1 ночи. Воздушные силы тогда сообщили о скоростной цели на Шостку, а мониторы писали о применении российской армией, вероятно, ракет С-300 или С-400. Также была угроза от ударных беспилотников.

В 03:43 руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил в социальных сетях, что этой ночью Шосткинская община снова подверглась атаке. И у нее, к сожалению, есть последствия.

Повреждено, в частности, здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома. Предварительно известно об одном пострадавшем человеке. Масштабы разрушений пока уточняют, продолжается ликвидация последствий.

Враг не впервые атакует Шостку даже за прошедшие несколько дней. Ночью 14 июля в Шосткинской общине в результате ударов БпЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин, повреждены десятки жилых и нежилых зданий. А вечером 12 июля там было по меньшей мере 5 взрывов, которые вызвали ранения нескольким людям.

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