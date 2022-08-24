Обстрел штаба пушилина – инсценировка, чтобы оправдать удары по правительственным зданиям Украины, – ISW

Обстрел "администрации" предводителя так называемой днр пушилина инсценировали. Все для того чтобы оправдать возможные удары по правительственным зданиям Украины 24 августа.

российские оккупанты хотят создать себе условия для ударов по правительственным объектам. Они инсценировали обстрел штаба пушилина, чтобы потом бить в ответ. Такие рассуждения высказал американский институт изучения войны.

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россияне сами могут быть причастны к обстрелу "администрации" пушилина

российские официальные лица, возможно, провели фальшивое мероприятие в городе Донецк 23 августа, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные здания 24 августа, в День Независимости Украины,

– говорится в сообщении.

Что известно об "атаке" на штаб пушилина

российские пропагандисты сообщили, что 23 августа в здание главаря так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке попал снаряд. В здании начался пожар.

"Хлопок" в Донецке мог произойти не просто так. Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что российские медиа слишком быстро прибыли на место попадания. Так что возникло подозрение, что это была запланированная атака. Кроме того местные жители Донецка написали, что город и окрестности обстреливают сами россияне.

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