Ночью 2 августа российская армия атаковали центр Славянска "Шахедами". В результате атаки повреждены гостиница и жилые дома.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

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Что известно об атаке на Славянск?

В ночь на 2 августа оккупанты атаковали Славянск ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом врага оказалась центральная часть города.

Повреждена одна из визитных карточек города – отель "Славянск". Также повреждения получили близлежащие многоэтажки и общежитие,

– сообщил Лях.

В результате атаки пострадал один человек. Информация о характере ранения и состоянии пострадавшего не указывалась.

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К слову, в ночь на 2 августа оккупанты атаковали Украину 53 средствами воздушного нападения, в частности 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Также враг атаковал 8-ю скоростными (реактивными) БпЛА.

По данным полиции, по Славянску россияне ударили 5 БпЛА типа "Герань-2" (российский аналог "Шахедов"). В результате повреждена больница, предприятие, нежилое помещение и гражданское авто. А 2 августа после полуночи город подвергся новому удару двумя "Геранями". Пострадала 75-летняя женщина. Повреждены отель и два многоквартирных дома.

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