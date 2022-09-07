Из-за обстрела Славянска погибли 3 мирных жителя

Российские оккупанты обстреливают наши города и убивают мирных людей. Очередному обстрелу подвергся Славянск в Донецкой области.

Из-за обстрела города утром 7 сентября погибли трое мирных жителей. оккупанты попали в центр Славянска.

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Снаряды захватчиков попали в частные дома, в школу. Также – в многоэтажный дом, под завалами которого погибли двое мужчин и женщина. Поисково-спасательные работы продолжаются,

– сообщили правоохранители.

На месте работают следователи и спасатели. Они делают все необходимое, чтобы зафиксировать преступление вражеской армии.

Последствия обстрелов / Фото Офис генпрокурора

Обстрелы Славянска

Город расположен недалеко от линии фронта, оккупанты хотят его захватить. В частности, обстрелы были и 25 августа. В Славянске прогремели три мощных взрыва. Как следствие были повреждены несколько многоэтажек.

Также в Славянске российские оккупанты ударили по базе эвакуационного отряда украинского Красного Креста. Враг бил по городу из ствольной артиллерии. В результате атаки разрушено здание, повреждены три автомобиля.

Наша аэроразведка пограничников уничтожила склад оружия и боеприпасов россиян. Оккупанты базировались возле Славянска.

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