Через обстріл міста зранку 7 вересня загинули троє мирних мешканців. Окупанти поцілили в центр Слов'янська.
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Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, школу. Також – у багатоповерховий будинок, під завалами якого загинули двоє чоловіків та жінка. Пошуково-рятувальні роботи тривають,
– повідомили правоохоронці.
На місці працюють слідчі та рятувальники. Вони роблять все необхідне, щоб зафіксувати злочин ворожої армії.
Наслідки обстрілів / Фото Офіс генпрокурора
Обстріли Слов'янська
- Місто розташоване недалеко від лінії фронту, окупанти хочуть його захопити. Зокрема, обстріли були й 25 серпня. У Слов'янську пролунали три потужні вибухи. Як наслідок, було кілька пошкоджених багатоповерхівок.
- Також у Слов'янську російські окупанти вгатили по базі евакуаційного загону українського Червоного Хреста. Ворог бив по місту зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі.
- Натомість наша аеророзвідка прикордонників знищила склад зброї та боєприпасів росіян. Окупанти базувалися біля Слов'янська.
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