Через обстріл міста зранку 7 вересня загинули троє мирних мешканців. Окупанти поцілили в центр Слов'янська.

Читайте також Привітання із Днем знань по-російськи: у Слов’янську окупанти розбомбили дитячий садок

Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, школу. Також – у багатоповерховий будинок, під завалами якого загинули двоє чоловіків та жінка. Пошуково-рятувальні роботи тривають,

– повідомили правоохоронці.

На місці працюють слідчі та рятувальники. Вони роблять все необхідне, щоб зафіксувати злочин ворожої армії.

Наслідки обстрілів / Фото Офіс генпрокурора

Обстріли Слов'янська

Місто розташоване недалеко від лінії фронту, окупанти хочуть його захопити. Зокрема, обстріли були й 25 серпня. У Слов'янську пролунали три потужні вибухи. Як наслідок, було кілька пошкоджених багатоповерхівок.

Також у Слов'янську російські окупанти вгатили по базі евакуаційного загону українського Червоного Хреста. Ворог бив по місту зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі.

Натомість наша аеророзвідка прикордонників знищила склад зброї та боєприпасів росіян. Окупанти базувалися біля Слов'янська.

Окупанти нещадно стріляють по Слов'янську: дивіться відео