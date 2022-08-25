Окупанти обстріляли Слов'янськ зранку 25 серпня. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив керівник Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
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Тривожний ранок у Слов'янську
Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. Цього разу пошкоджені багатоповерхівки на вулиці Дарвіна. Три потужні вибухи,
– мовиться в повідомленні.
Вадим Лях додає, що інформацію щодо руйнувань місцева влада ще уточнює.
Обстріляний Слов'янськ / Фото Оперативного ЗСУ
Що діється на східному фронті: дані Генштабу
- На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Спірного, Івано-Дар’ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.
- На Бахмутському напрямку ворог атакував Бахмут, Соледар, Веселу Долину, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівку, Кодему та Яковлівку. Окупанти намагалися наступати у напрямку Травневе – Кодема, але безрезультатно.
- На Авдіївському напрямку загарбники атакували райони Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка. Ворожа авіація діяла біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського. росіяни намагалися наступати на напрямку Піски – Первомайське, але зазнав поразки.
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