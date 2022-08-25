В Славянске прогремели три мощных взрыва: повреждены несколько многоэтажек

Под прицелом россиян снова оказался Славянск. В городе прогремели три мощных взрыва. Как следствие, есть несколько поврежденных многоэтажек.

оккупанты обстреляли Славянск утром 25 августа. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил руководитель Славянской ВГА Вадим Лях.

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Тревожное утро в Славянске

Не очень хорошим выдалось утро четверга, 25 августа. Славянск снова обстреляли. В этот раз повреждены многоэтажки на улице Дарвина. Три мощных взрыва,

– говорится в сообщении.

Вадим Лях добавляет, что информацию о разрушениях местные власти еще уточняют.



Обстрелянный Славянск / Фото Оперативного ВСУ

Что происходит на восточном фронте: данные Генштаба

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Бахмутском направлении враг атаковал Бахмут, Соледарь, Веселую Долину, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровку, Кодему и Яковлевку. оккупанты пытались наступать в направлении Майское – Кодема, но безрезультатно.

На Авдеевском направлении захватчики атаковали районы Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского. россияне пытались наступать на направлении Пески – Первомайское, но потерпел поражение.

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