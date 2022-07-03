Муж, жена и девочка 11 лет: российский снаряд убил всю семью в Славянске

Россияне совершили очередной безумный обстрел Славянска. К сожалению, врагу удалось забрать жизни мирных украинцев.

Российские оккупанты продолжают безумное наступление на Донбасс. Враг своей артиллерией наносит тяжелые удары по мирным городам, убивая украинцев и разрушая все вокруг.

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В результате обстрела россиян погибла целая семья

В результате обстрела российских оккупантов в Славянске погибла целая семья. Снаряд врага унес жизни мужчины, женщины и их 11-летней дочери. Они погибли, когда выходили из машины и шли в свой дом.

Что известно об обстреле Славянска

3 июля российские оккупанты совершили масштабный обстрел Славянска. Как сообщил мэр города Вадим Лях, уже известно о 6 погибших и 15 пострадавших.

От обстрела россиян пострадали разные районы города: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат. Детонация боеприпасов противника спровоцировала более 15 пожаров по всему городу.

В последнее время это была наиболее масштабная атака врага на Славянск. Враг совершил ее с помощью реактивных систем залпового огня.

Война России с Украиной: последние новости

Россияне продолжают безумный штурм Лисичанска. В окрестностях города продолжаются ожесточенные бои, враг может оккупировать город благодаря привлечению больших ресурсов и огневого превосходства.

В большинстве направлениях ВСУ удалось нанести врагу потери и отразить его атаки. Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

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