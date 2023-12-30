Массированной атаки 29 декабря с несколькими десятками жертв оккупантам оказалось мало. Они продолжают цинично бить по гражданской инфраструктуре.

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Убили в день рождения

Утром в 12:30 страна-агрессорка ударила по жилой застройке города Степногорск из РСЗО. В результате вражеских обстрелов погиб местный житель. Ему было 43 года. В этот день он как раз отмечал свой день рождения.

Жутко. В голове не укладывается, как раш*стских убл*юдков носит земля. Искренние соболезнования родным и близким погибшего!,

– прокомментировал трагедию начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Россияне ударили по жилой застройке / Фото Запорожская ОВА

Противник обстрелял Степногорск / Фото Запорожская ОВА

Ранее в этот день оккупанты атаковали Запорожье "Искандером". Около 11:34 враг ударил по областному центру ракетой, обезвреженной силами ПВО. Остатки упали на открытой территории в окрестностях города. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Массированная атака на город: что известно