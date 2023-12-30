Масованої атаки 29 грудня із кількома десятками жертв окупантам виявилося замало. Вони продовжують цинічно бити по цивільній інфраструктурі.
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Вбили у день народження
Зранку о 12:30 країна-агресорка вдарила по житловій забудові міста Степногірськ з РСЗВ. Унаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель. Йому було 43 роки. У цей день він якраз святкував свій день народження.
Моторошно. У голові не вкладається, як раш*стських в*р*дків носить земля. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого!,
– прокоментував трагедію начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Росіяни вдарили по житловій забудові / Фото Запорізька ОВА
Противник обстріляв Степногірськ / Фото Запорізька ОВА
Раніше цього дня окупанти атакували Запоріжжя "Іскандером". Близько 11:34 ворог вдарив по обласному центру ракетою, яку знешкодили сили ППО. Рештки впали на відкритій території на околицях міста. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Масована атака на місто: що відомо
- 30 грудня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби. Під час масованої атаки 29 грудня загинули 9 жителів міста.
- По місту завдали 10 ракетних ударів. Одна з ракет влучила у приватний сектор, зруйнувавши повністю два житлових будинки.
- Пошкоджень зазнало одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19 багатоповерхівках, двох закладах освіти та у медичному закладі. Також пошкоджено приблизно 20 гаражів, автозаправна станція і будівля готелю.