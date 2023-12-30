Масованої атаки 29 грудня із кількома десятками жертв окупантам виявилося замало. Вони продовжують цинічно бити по цивільній інфраструктурі.

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Вбили у день народження

Зранку о 12:30 країна-агресорка вдарила по житловій забудові міста Степногірськ з РСЗВ. Унаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель. Йому було 43 роки. У цей день він якраз святкував свій день народження.

Моторошно. У голові не вкладається, як раш*стських в*р*дків носить земля. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого!,

– прокоментував трагедію начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Росіяни вдарили по житловій забудові / Фото Запорізька ОВА

Противник обстріляв Степногірськ / Фото Запорізька ОВА

Раніше цього дня окупанти атакували Запоріжжя "Іскандером". Близько 11:34 ворог вдарив по обласному центру ракетою, яку знешкодили сили ППО. Рештки впали на відкритій території на околицях міста. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Масована атака на місто: що відомо