Так, під ворожим ударом опинилося і Запоріжжя. Тут продовжується рятувально-пошукова операція на місці обстрілу.
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Скільки людей загинули
Станом на зараз відомо, що внаслідок ракетного удару загинула жінка. Тіло ще однієї жінки рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку. Також 10 людей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.
Під завалами однієї з будівель ще залишаються люди.
Крім того, пошкоджень зазнало одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі. Також пошкоджено приблизно 20 гаражів, автозаправочна станція і будівля готелю.
У Нацполіції уточнили, що загалом по місту у період часу з 07:30 до 08:25 окупаційні війська завдали 10 ракетних ударів.
Одна з ракет влучила у приватний сектор, зруйнувавши вщент два житлових будинки.
О 11:47 Запорізька ОВА повідомила вже про чотирьох загиблих.
Наслідки ракетної атаки Запоріжжя / Фото Нацполіція
Масована атака по Україні: що відомо
- Росія здійснила масовану атаку України. Ворог запустив 158 повітряних цілей – дронів-камікадзе та ракет.
- Силами ППО вдалося збити 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Окупанти вдарили чи не по всім обласним центрам. Так, в Одесі під ударом опинилися житлові квартали. Там є влучання у трьохповерховий будинок. З-під завалів дістали тіла трьох людей. Ще 15 зазнали поранень, серед них двоє – у важкому стані.
- У Львові ворог теж вдарив по житловому будинку. Відомо про одного загиблого та 15 поранених.
- У Києві одна людина загинула, 21 – постраждала.