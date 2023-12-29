Так, під ворожим ударом опинилося і Запоріжжя. Тут продовжується рятувально-пошукова операція на місці обстрілу.

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Скільки людей загинули

Станом на зараз відомо, що внаслідок ракетного удару загинула жінка. Тіло ще однієї жінки рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку. Також 10 людей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.

Під завалами однієї з будівель ще залишаються люди.

Крім того, пошкоджень зазнало одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі. Також пошкоджено приблизно 20 гаражів, автозаправочна станція і будівля готелю.

У Нацполіції уточнили, що загалом по місту у період часу з 07:30 до 08:25 окупаційні війська завдали 10 ракетних ударів.

Одна з ракет влучила у приватний сектор, зруйнувавши вщент два житлових будинки.

О 11:47 Запорізька ОВА повідомила вже про чотирьох загиблих.

Наслідки ракетної атаки Запоріжжя / Фото Нацполіція

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