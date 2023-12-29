Так, под вражеским ударом оказалось и Запорожье. Здесь продолжается спасательно-розыскная операция на месте обстрела.

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Сколько человек погибло

По состоянию на данный момент известно, что в результате ракетного удара погибла женщина. Тело еще одной женщины спасатели извлекли из-под завалов частного дома. Также 10 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Под завалами одного из построек еще остаются люди.

Кроме того, повреждения получило одно из местных предприятий, разрушены частный дом и выбиты окна в 19-ти многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском учреждении. Также повреждено около 20 гаражей, автозаправочная станция и здание отеля.

В Нацполиции уточнили, что всего по городу в период времени с 07:30 до 08:25 оккупационные войска нанесли 10 ракетных ударов.

Одна из ракет попала в частный сектор, разрушив полностью два жилых дома.

В 11:47 Запорожская ОВА сообщила уже о четырех погибших.

По состоянию на 12.10 известно уже о 12 пострадавших. Также глава ЗОВА Юрий Малашко уточнил, что среди погибших – две женщины. тела еще двух человек не установлены. Еще один мужчина может находиться под завалами.

Чиновник заявил, что город атаковали 10 ракет. Предварительно, это были "Кинжалы". Одну вражескую цель удалось сбить.

Последствия ракетной атаки Запорожье / Фото

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