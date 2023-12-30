За попередніми даними, це могла бути ракета типу "Іскандер". Згодом стало відомо, що ракету збили й у Дніпропетровській області.
До теми У Запоріжжі й Дніпрі чули вибух: в областях лунає повітряна тривога
Запоріжжя і Дніпро обстріляли ракетами
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою. За попередніми даними, це була ракета типу "Іскандер-М".
Силами ППО ракету знешкоджено. Рештки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя,
– написав Малашко.
Він також наголосив, що інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила. На місцях уже працюють спеціальні служби.
Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що Повітряне командування "Схід" збило ракету над Дніпровським районом. Посадовець похвалив захисників неба за влучну роботу.
У Запоріжжі й Дніпрі чули вибухи
- По всій Україні 29 грудня оголошували сигнал повітряної тривоги. Це було пов'язано зі злетом російського літака МіГ-31К, який може потенційно нести гіперзвукові ракети "Кинджал", з аеродрому Моздок на Північному Кавказі.
- Через кілька годин у Запоріжжі пролунали вибухи, пов'язані з ракетною небезпекою. Далі Повітряні сили повідомили про проліт ракети Х-59 у напрямку Дніпра, через кілька хвилин там також пролунали вибухи.
- Повітряна тривога через МіГ-31К лунала близько 1,5 години. Уже об 11:53 пролунав відбій повітряної тривоги.
- Варто наголосити, що російська армія не вперше обстрілює Дніпро й Запоріжжя. Так, під час масованої комбінованої атаки по Україні окупанти завдали удару по цих двох містах, внаслідок чого є постраждалі й жертви.
- Зокрема, після атаки по Запоріжжю загинули щонайменше 9 осіб, і ця кількість продовжує збільшуватися, оскільки ведуться рятувально-пошукові роботи. Водночас у Дніпрі окупанти вдарили по пологовому будинку. Там жертв серед породіль чи працівників закладу немає, вони всі пройшли в укриття, коли повідомили про сигнал повітряної тривоги у Дніпропетровській області.