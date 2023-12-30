За попередніми даними, це могла бути ракета типу "Іскандер". Згодом стало відомо, що ракету збили й у Дніпропетровській області.

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Запоріжжя і Дніпро обстріляли ракетами

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою. За попередніми даними, це була ракета типу "Іскандер-М".

Силами ППО ракету знешкоджено. Рештки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя,

– написав Малашко.

Він також наголосив, що інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила. На місцях уже працюють спеціальні служби.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що Повітряне командування "Схід" збило ракету над Дніпровським районом. Посадовець похвалив захисників неба за влучну роботу.

У Запоріжжі й Дніпрі чули вибухи