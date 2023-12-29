За останні кілька днів збільшились атаки на Запоріжжя. Це 24 Каналу зауважила журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

Читайте також Фактично летіло все, – Ігнат розповів, які засоби Росія використала для масованого удару

"Запоріжжя, мабуть, одним з перших потрапило під масований обстріл. О 7:24 моніторингові групи зафіксували, що вилетів МіГ. О 7:30 у нас пролунав перший вибух. Далі за ним приблизно о 7:47. І вже третій гучний вибух пролунав приблизно о 8:30", – розповіла журналістка.

Збільшилась кількість обстрілів

Аліса Сисоєва зазначила, що збільшилась кількість обстрілів Запорізької області. Останніми днями в області є і поранені, і загиблі, на жаль. Люди ще до появи офіційної інформації навчились за звуком розрізняти, чим саме атакували російські окупанти: балістикою чи крилатими ракетами.

Депутатка Запорізької районної ради наголосила, що наразі нема офіційної інформації щодо того, чим саме ворог атакував Запоріжжя 29 грудня.

Дуже потужні вибухи, які чутні в усіх районах міста, саме коли прилітає балістика. Тому сказати, куди саме потрапило, одразу не можна, бо дуже-дуже гучно. Кажуть, що це можуть бути ракети Х-22. Останній раз, коли Запоріжжя обстрілювали з балістики, по нас випускали саме ці ракети. Дуже схожий звук,

– припустила вона.

Мешканців Запорізької області закликають дотримуватись правил безпеки, спускатись в укриття або хоча б дотримуватись правила двох стін. Однак, на жаль, в Запоріжжі досі існує велика проблема з укриттями.

"Не всі укриття готові для того, щоб приймати людей. Частина з них взагалі є закритою. Це офіційна інформація, яку підтверджували і за підсумками рейдів. Тому, на жаль, не у всіх є можливість оперативно спуститись в укриття, воно може бути зачинене або непридатне для того, щоб сховатись", – додала Сисоєва.

Масована атака по Україні 29 грудня: головне