За последние несколько дней увеличились атаки на Запорожье. Это 24 Каналу отметила журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.
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"Запорожье, наверное, одним из первых попало под массированный обстрел. В 7:24 мониторинговые группы зафиксировали, что вылетел МиГ. В 7:30 у нас раздался первый взрыв. Далее за ним примерно в 7:47. И уже третий громкий взрыв раздался примерно в 8:30", – рассказала журналистка.
Увеличилось количество обстрелов
Алиса Сысоева отметила, что увеличилось количество обстрелов Запорожской области. В последние дни в области есть и раненые, и погибшие, к сожалению. Люди еще до появления официальной информации научились по звуку различать, чем именно атаковали российские оккупанты: баллистикой или крылатыми ракетами.
Депутат Запорожского районного совета подчеркнула, что пока нет официальной информации о том, чем именно враг атаковал Запорожье 29 декабря.
Очень мощные взрывы, которые слышны во всех районах города, когда прилетает баллистика. Поэтому сказать, куда именно попало, сразу нельзя, потому что очень громко. Говорят, это могут быть ракеты Х-22. В последний раз, когда Запорожье обстреливали из баллистики, по нам выпускали именно эти ракеты. Очень похожий звук,
– предположила она.
Жителей Запорожской области призывают соблюдать правила безопасности, спускаться в укрытие или хотя бы соблюдать правила двух стен. Однако, к сожалению, в Запорожье по-прежнему существует большая проблема с укрытиями.
"Не все укрытия готовы для того, чтобы принимать людей. Часть из них вообще закрыта. Это официальная информация, которую подтверждали и по итогам рейдов. Поэтому, к сожалению, не у всех есть возможность оперативно спуститься в укрытие, оно может быть закрыто или непригодно для того, чтобы спрятаться", – добавила Сысоева.
Массированная атака по Украине 29 декабря: главное
- Утром 29 декабря российские оккупанты обстреляли Днепр. Атака на город длилась около часа. В результате обстрела загорелся один из торговых центров. Был поврежден роддом, там также пожар и выбиты окна. Кроме того, в городе повреждены частный дом и шестиэтажное здание. Сначала было известно о 4 погибших в результате атаки на город. Однако количество жертв может измениться, поскольку под завалами могут быть еще люди.
- Киев также попал под массированный обстрел. Обломки ракет повредили складское помещение в Шевченковском районе столицы. Там под завалами находятся люди. По предварительной информации, травмировались люди в нескольких районах столицы. Сейчас известно о 21 раненом и 2 погибших.
- Во Львове в результате ракетной атаки был поврежден дом на улице Хоткевича. Известно о 1 погибшем в результате атаки. Первоначально было известно о 3 раненых при обстреле города. По состоянию на 10:33 количество раненых увеличилось до 15. Четырех из них госпитализировали.