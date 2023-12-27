В 22:32 в Запорожье объявили воздушную тревогу. Жителей призвали не покидать укрытий в связи с угрозой атаки "Шахедами". А уже 22.59 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Запорожье слышали сильный взрыв.

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Враг направил "Шахеды"

Сообщению о взрыве в Запорожье предшествовал целый ряд предупреждений от Воздушных сил ВСУ. Все они были связаны с запуском врагом дронов-камикадзе "Шахед".

Так, в 21:53 предупредили жителей Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Отмечается, что сохраняется угроза применения дронов-камикадзе.

А уже в 21:56 стало известно, что "Шахеды" летят в направлении Кривого Рога с юга. Так что жителей призывали находиться в укрытиях.

22:16 Воздушные силы отмечают, что ударные дроны направление движения изменили. И они летят на Днепр.

22:18 Предупредили, что еще одна группа в направлении Кривого Рога, что они летят с юга.

А уже в 22:33 Воздушные силы известили, что угроза применения ударных БПЛА в Запорожской области.

В 22:45 стало известно, что все группы "Шахедов" изменили направление движения в Запорожье с запада.

В 23:22 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой атаки "Шахедами".

В ночь на 27 декабря враг запустил почти 50 "Шахедов"