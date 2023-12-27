В 22:32 в Запорожье объявили воздушную тревогу. Жителей призвали не покидать укрытий в связи с угрозой атаки "Шахедами". А уже 22.59 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Запорожье слышали сильный взрыв.
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Враг направил "Шахеды"
Сообщению о взрыве в Запорожье предшествовал целый ряд предупреждений от Воздушных сил ВСУ. Все они были связаны с запуском врагом дронов-камикадзе "Шахед".
Так, в 21:53 предупредили жителей Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Отмечается, что сохраняется угроза применения дронов-камикадзе.
А уже в 21:56 стало известно, что "Шахеды" летят в направлении Кривого Рога с юга. Так что жителей призывали находиться в укрытиях.
22:16 Воздушные силы отмечают, что ударные дроны направление движения изменили. И они летят на Днепр.
22:18 Предупредили, что еще одна группа в направлении Кривого Рога, что они летят с юга.
А уже в 22:33 Воздушные силы известили, что угроза применения ударных БПЛА в Запорожской области.
В 22:45 стало известно, что все группы "Шахедов" изменили направление движения в Запорожье с запада.
В 23:22 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой атаки "Шахедами".
В ночь на 27 декабря враг запустил почти 50 "Шахедов"
- Этой ночью российские военные также терроризировали Украину дронами-камикадзе. "Шахеды" оккупанты запустили с двух направлений: Балаклавы, что в оккупированном Крыму, а также Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае России.
- Как отмечают в воздушных силах ВСУ, зафиксировали пуски 46 "Шахедов". Их запускали волнами в разное время: с 19:00 26 декабря до 03:50 27 декабря.
- Мопеды сбивали с помощью тактической авиации, зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.
- Всего удалось уничтожить 32 "Шахеда". Большинство дронов, которые сбить не удалось, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Известно, что еще несколько БПЛА упали без последствий.
- ПВО отрабатывало по воздушным целям в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.