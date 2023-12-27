О 22:32 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали не покидати укриттів у зв'язку з загрозою атаки "Шахедами". А вже 22:59 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Запоріжжі чули сильний вибух.

Читайте також На місці було багато цивільних: Росія вдарила по залізничному вокзалу в Херсоні

Ворог спрямував "Шахеди"

Повідомленню про вибух у Запоріжжі передувала ціла низка попереджень від Повітряних сил ЗСУ. Всі вони були пов'язані з запуском ворогом дронів-камікадзе "Шахед".

Так, о 21:53 попередили мешканців Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зазначили, що зберігається загроза застосування дронів-камікадзе.

А вже о 21:56 стало відомо, що "Шахеди" летять у напрямку Кривого Рогу з півдня. Тож, мешканців закликали перебувати в укриттях.

22:16 Повітряні сили зазначають, що ударні дрони напрямок руху змінили. І вони летять на Дніпро.

22:18 Попередили, що ще одна група у напрямку Кривого Рогу, що вони теж летять з півдня.

А вже о 22:33 Повітряні сили сповістили, що загроза застосування ударних БпЛА на Запорізькій області.

О 22:45 стало відомо, що всі групи "Шахедів" змінили напрямок руху на Запоріжжя з заходу.

О 23:22 оголосили відбій повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою атаки "Шахедами".

У ніч проти 27 грудня ворог запустив майже 50 "Шахедів"