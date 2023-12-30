Згодом вибух пролунав і у Дніпрі. За попередніми даними, вибухи можуть бути пов'язані з загрозою балістики. Наразі офіційна влада вибухи жодним чином не коментувала.
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У Запоріжжі й Дніпрі лунали вибухи
Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили ще о 10 годині 30 хвилин через зліт у небо російського МіГ-31К, що є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Водночас вибухи у самому Запоріжжі пролунали близько 11 години 36 хвилин.
У Запоріжжі чутно звук вибуху,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
Через кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Дніпро летить ракета Х-59. Далі у місті також пролунали гучні вибухи, про що сказали кореспонденти Суспільного.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – розповіли журналісти.
Наразі достеменно невідомо, які наслідки від вибухів у Дніпрі й Запоріжжі, адже місцева влада поки не коментувала вибухи. Станом на 11:52 повітряна тривога по областях триває.