В Верховной Раде рассмотрят удар России по центру Сум

Российская армия 13 апреля цинично ударила по центру Сум. Очередное военное преступление оккупантов 16 апреля будут рассматривать на комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Такое заявление сделал народный депутат и представитель комитета Федор Вениславский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что известно о заседании комитета Верховной Рады

По словам Вениславского, россияне могли ударить по центру Сум из-за того, что думали якобы там должны награждать военных. Именно поэтому во время заседания комитета будут выяснять, действительно ли накануне циничного удара российской армии там происходило собрание украинских защитников.

Завтра у нас будет заседание комитета. Этот вопрос также один из вопросов, которые мы планируем задать для военного руководства, для Министерства обороны, начальника штаба,

– сказал Вениславский.

Он также добавил, что обстрел Сум мог быть следствием целенаправленной утечки информации. Однако подчеркнул, что это является компетенцией Службы безопасности Украины.

Напомним, что в результате удара России по Сумах погибли 36 человек, по меньшей мере 125 человек пострадали, среди которых – 18 детей. Сейчас в больницы пришлось госпитализировать 44 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.