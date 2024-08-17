Машины начали взрываться: СМИ показали последствия ракетного удара по Сумах

Утром 17 августа россияне атаковали Сумы. В МВА сообщали, что есть попадания в районе проспекта Свободы – там горело много автомобилей.

Кроме 10 автомобилей на автостоянке, по которой ударили россияне, повреждения получили близлежащие дома. Пока известно об одном раненом гражданском лице, которому оказали медицинскую помощь.

Смотрите также В Киеве слышали взрывы

Как последствия атаки на Сумы

Глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко рассказал, что в результате атаки много поврежденных окон в домах.

Штаб по ликвидации последствий начинает работу с 9.00 в укрытии школы №6. Жители, чье жилье пострадало, смогут подать заявку,

– сообщил он.

На месте удара работают все соответствующие службы. Они продолжают искать пострадавших.

"Был прилет по коммунальному предприятию "Паркинг", где стояли автомобили. Очень много автомобилей сгорело. Работники ГСЧС очень быстро приехали и практически заходили в огонь и заливали пожар. Обращений о ранениях от людей не было. Пострадало очень много домов, вылетели окна, повреждены фасады", – сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

В настоящее время движение по перекрестку на проспекте Свободы и улицы Украинской Народной Республики затруднено.

Журналистам удалось пообщаться с местными жителями

Машины начали взрываться, люди поспускались с верхних этажей и пытались спасти уцелевшие машины. Мы боялись повторных взрывов,

– рассказал один из мужчин Суспильному.

Последствия российского обстрела Сум / Фото Суспильное Сумы