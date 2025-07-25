Один из российских ударов повредил здание Сумской ОВА, – СМИ

Утром в пятницу, 25 июля, российские войска ударили по Сумах. Во время атаки один из вражеских БПЛА повредил здание Сумской ОВА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

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Какие последствия атаки в Сумах?

Один из российских беспилотников попал в здание Сумской областной администрации – этот факт журналистам подтвердили в самой ОВА.

В результате атаки был поврежден фасад и внутренние помещения, пожар также уничтожил один из кабинетов.

Здание сейчас функционирует частично – решение о работе принимаются с учетом ситуации с безопасностью и технического состояния помещений,

– рассказали в ОВА.

Российские войска 25 июля атаковали Сумы / Фото: "Кордон.Медиа"

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Напомним, ранее в ГСЧС Украины сообщили, что в результате удара по Сумах в городе возникли пожары, а также было повреждено административное здание.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая подверглась вражескому удару.