Один из российских ударов повредил здание Сумской ОВА, – СМИ
- Российский беспилотник попал в здание Сумской областной администрации, повредив фасад, внутренние помещения и уничтожив один из кабинетов.
- Сейчас здание ОВА функционирует частично, решение о работе принимаются с учетом ситуации с безопасностью.
Утром в пятницу, 25 июля, российские войска ударили по Сумах. Во время атаки один из вражеских БПЛА повредил здание Сумской ОВА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".
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Какие последствия атаки в Сумах?
Один из российских беспилотников попал в здание Сумской областной администрации – этот факт журналистам подтвердили в самой ОВА.
В результате атаки был поврежден фасад и внутренние помещения, пожар также уничтожил один из кабинетов.
Здание сейчас функционирует частично – решение о работе принимаются с учетом ситуации с безопасностью и технического состояния помещений,
– рассказали в ОВА.
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Напомним, ранее в ГСЧС Украины сообщили, что в результате удара по Сумах в городе возникли пожары, а также было повреждено административное здание.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая подверглась вражескому удару.