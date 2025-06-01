В Сумах женщину ранило осколком на входе в аптеку: ее спасали на месте

Утром Россия обстреляла центр Сум из РСЗО дальнего действия. В результате атаки на город есть погибшие и пострадавшие.

В центральной части города было по меньшей мере 5 попаданий из реактивной системы залпового огня, передает 24 Канал.

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Женщину ранило прямо на входе в аптеку

Руслан Шандыба, директор аптеки в центре города, вспомнил, что прозвучало два мощных взрыва, начались крики на улице. Люди разбегались или просили о помощи.

Когда произошел обстрел, в аптеку как раз заходила женщина. В руках она держала 200 гривен и телефон. Ее ранило осколком.

Мы ее затащили в аптеку и сделали все что могли, но там было тяжелое ранение брюшной полости... Не знаю ее дальнейшую судьбу. Затем помогли парамедикам занести ее в "скорую". С работниками аптеки все хорошо,

- рассказал Общественному Руслан рассказал.

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Напомним, что по состоянию на 13:00 известно о трех погибших в результате обстрела Сум. Одна женщина умерла в операционной – врачи боролись за ее жизнь, однако полученные травмы были несовместимы с жизнью. Еще более 20 человек ранены. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.