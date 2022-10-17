В результате ракетных обстрелов Сумщины есть погибшие: люди – до сих пор под завалами

Утром 17 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Роменскому району Сумской области. К сожалению, в результате атаки есть жертвы.

Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры. Произошло это после пяти часов. Об этом сообщил глава Роменской районной военной администрации Денис Ващенко.

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Новые детали ракетного удара по Сумщине

По словам Ващенко, в результате обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района на Сумщине под завалами есть погибшие и раненые.

Где-то 4 человек остаются под завалами,

– отметил он.

Обстрел Сумщины

Как рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, 17 октября враг терроризировал Роменский район. Он пообещал обнародовать больше деталей впоследствии.

Ранее российские военные обстреляли приграничные районы Сумской области. В результате вражеских обстрелов есть жертвы и пострадавшие.

Также 9 октября в Мироновской объединенной территориальной общине в результате атаки вражеской дроны погиб человек.

Может ли Россия повторно атаковать Сумскую область

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в сети появилась информация, что Россия снова стягивает свои войска в сторону Сумской области. По его словам, мобилизованных оккупантов могут перебрасывать на европейскую часть. Но это перспектива не завтрашнего дня, а нескольких месяцев.

Так, россияне будут стараться накапливать свой состав, технику и готовить повторное наступление на Украину.

"Возможно, к зиме мы будем знать, где и как сосредоточены группировка войск, какое их количество и какое у них техническое оснащение", – отметил Жданов.

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