Россияне обстреляли 3 общины в Сумской области: били из самолетов, РСЗО и минометов

россия снова обстреляла Сумщину. На этот раз под атаку кремля попали три общины. Враги ранили по меньшей мере 5 человек.

Соответствующую информацию сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, атаковать область враг начал еще утром и продолжал до вечера 9 июля.

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россияне снова атаковали Сумщину и ранили людей

Дмитрий Живицкий рассказал, что в результате утренних ракетных атак с вертолета в Миропольской общине ранения получили два человека.

Посреди дня 9 июля враг обстрелял:

Шалыгинскую общину – раздалось 6 взрывов. Враги стреляли из реактивных систем залпового огня. Тогда же выпустили 2 ракеты из самолета, не пересекавшего государственную границу;

два населенных пункта Хотинской общины – оккупанты открыли минометный огонь и ранили 3 человека.

Ориентировочно в 13 часов россия выпустила 6 мин из минометов по Эсманьской общине, в 14 часов – еще 4, в 14:30 – еще 7.

К сожалению, вечером снова устроили 12 ракет по Шалыгинской общине.

Кратко об атаке на Сумщине

Враг не перестает обстреливать Сумщину. Утром 9 июля российские оккупанты бросили 2 ракеты на Белопольскую общину, впоследствии 5 – на Хотинскую. После этого – российский вертолет обстрелял Миропольскую общину.

В течение 8 июля оккупанты 18 раз обстреляли Сумскую область и выпустили более 100 выстрелов из разных видов вооружения. В частности, использовали ракеты, минометы, САУ.

В ночь на 8 июля оккупанты совершили артобстрел из ствольной артиллерии Белопольской общины, затем – из стрелкового оружия на пограничные Шалыгинской общины.

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