Россияне сбросили бомбы на юг Сумщины: пострадала многодетная семья
Источник:Сумская ОВА
Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумской области. Оккупанты сбросили КАБы на жилой сектор в Ахтырском районе. К сожалению, есть раненые, среди которых – дети.
В Сумской ОВА сообщили, что 12 марта в 9:20 россияне нанесли авиаудар по Великописаревской общине Ахтырского района.
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Пострадала многодетная семья
Российские войска сбросили управляемые авиационные бомбы на жилой сектор населенного пункта. Зафиксировано 2 прилета.
Предварительно, в результате обстрела пострадала многодетная семья: ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет. Также ранения получил один взрослый человек.
Кроме этого, в громаде повреждены 5 частных жилых домов и гараж.
В ОВА добавили, что на месте уже работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывают помощь.
Готовят ли россияне наступление на Сумщину
В соцсетях распространяются слухи о том, что враг якобы снова планирует массированное наступление на Сумщину. В ОВА отметили, что это дезинформация врага.
В военной администрации заявили, что это фейк, направлен на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.
Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх отметил, по состоянию на сегодня ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано.
В то же время вместе с тем, сохраняется опасность с воздуха и обстрелов приграничных общин. Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Стоит отметить, что враг регулярно обстреливает населенные пункты Сумщины, которые расположены вблизи границы с Россией. Также приграничье области часто терроризируют российские ДРГ.
- Последний раз попытку прорыва вражеской ДРГ на Сумщину фиксировали в ночь на 7 марта. Пограничники успешно остановили врага.
- Напомним, что в 5-километровой зоне региона продолжается добровольная эвакуация населения. Жителям опасных районов помогают выехать в более безопасные.