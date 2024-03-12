Россияне сбросили бомбы на юг Сумщины: пострадала многодетная семья

Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумской области. Оккупанты сбросили КАБы на жилой сектор в Ахтырском районе. К сожалению, есть раненые, среди которых – дети.

В Сумской ОВА сообщили, что 12 марта в 9:20 россияне нанесли авиаудар по Великописаревской общине Ахтырского района.

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Пострадала многодетная семья

Российские войска сбросили управляемые авиационные бомбы на жилой сектор населенного пункта. Зафиксировано 2 прилета.

Предварительно, в результате обстрела пострадала многодетная семья: ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет. Также ранения получил один взрослый человек.

Кроме этого, в громаде повреждены 5 частных жилых домов и гараж.

В ОВА добавили, что на месте уже работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывают помощь.

Готовят ли россияне наступление на Сумщину

В соцсетях распространяются слухи о том, что враг якобы снова планирует массированное наступление на Сумщину. В ОВА отметили, что это дезинформация врага.

В военной администрации заявили, что это фейк, направлен на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх отметил, по состоянию на сегодня ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано.

В то же время вместе с тем, сохраняется опасность с воздуха и обстрелов приграничных общин. Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Стоит отметить, что враг регулярно обстреливает населенные пункты Сумщины, которые расположены вблизи границы с Россией. Также приграничье области часто терроризируют российские ДРГ.

Последний раз попытку прорыва вражеской ДРГ на Сумщину фиксировали в ночь на 7 марта. Пограничники успешно остановили врага.

Напомним, что в 5-километровой зоне региона продолжается добровольная эвакуация населения. Жителям опасных районов помогают выехать в более безопасные.

. Подробно обо всех аспектах эвакуации можно узнать у старост и руководителей общин, районных военных администраций.