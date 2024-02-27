Враг прицельно бил по правоохранителям: на Сумщине погибли двое полицейских

В Сумской области двое полицейских погибли в результате российского обстрела. Еще 6 правоохранителей получили ранения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал подробности террористического обстрела россиян.

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Россияне прицельно били по полиции: подробности обстрела в Сумской области

Клименко рассказал, что обстрел случился в момент, когда следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова.

Прицельно артиллерией по правоохранителям,

– уточнил министр.

Он сообщил, что из-под завалов спасатели достали тела двух полицейских.

Сочувствуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами..,

– написал Игорь Клименко.

Кроме того, ранения получили еще шестеро следователей. Им оказывают медицинскую помощь.

Полицейские не покидают гражданских даже в самых горячих точках. Постоянно рискуют жизнью, оставаясь верными Присяге. И сегодняшняя трагедия доказывает, что это не просто слова,

– добавил он.

Несовместимые с жизнью ранения получили подполковник полиции Новик Оксана Владимировна и подполковник полиции Юрко Олег Николаевич. Вечная память.

Отметим, что только за день до этого россияне убили еще двух человек в Сумской области.

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На Сумщине погибли супруги

В ночь на 26 февраля россияне выпустили управляемые авиационные бомбы по Юнаковской общине. Оккупанты обстреляли центральную улицу, повредив все дома, которые на ней расположены,

В результате авиаудара погибли супруги, которые находились дома.

Кроме Юнаковской громады, разрушения также зафиксированы и в других общинах. В частности, повреждены четыре дома, детский сад и сгорел автомобиль. Информации о травмированных или погибших больше не поступало.