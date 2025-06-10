Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что враг пытается максимально удешевить свои авиационные атаки. Поэтому отдает предпочтение дронам, а не ракетам.

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Враг работает на перспективу

Например, одна ракета "Кинжал" стоит не менее 10 миллионов долларов. КАБ – значительно дешевле, а дроны-камикадзе – дешевле, чем два предыдущих средства. Именно их использует враг для того, чтобы максимально перегрузить нашу систему ПВО и достичь целей в поражении.

Прилеты по территории столицы или по югу обусловлены тем, что враг имеет немало ресурсов, чтобы гарантированно продавливать нашу систему противовоздушной обороны. Сейчас россияне ищут возможности для масштабирования,

– подчеркнул военный эксперт.

Это означает, что в будущем таких дронов мое стать больше. Если мы добавим к ним еще "дроны-обманки", то поймем, что оккупанты могут иметь тотальное преимущество именно в этой компоненте.

Более того, на дроны-камикадзе иногда начинают устанавливать реактивные двигатели, или используют их на сверхвысоких высотах, когда они направляются к цели. Это серьезно усложняет работу наших мобильных огневых групп,

– добавил Владислав Селезнев.

Итак, вызовов действительно стоит очень много, нужно искать пути для их решения. Одним из таких может стать использование легкомоторной авиации, которая оснащена соответствующими средствами поражения.

Россия переносит производство в КНДР

Одним из вариантов является разрушение вражеских предприятий на территории России. Ведь оккупанты критически зависят от определенных механизмов, элементов, которые являются составляющими "Шахедов". Разрушение производства поможет Украине.

Враг это понимает. Недаром были сообщения о договоренностях между Москвой и Пхеньяном о переносе части производства "Шахедов" на территорию Северной Кореи. Это логичный шаг,

– отметил Владислав Селезнев.

В Пхеньяне есть соответствующие промышленные мощности, обученный технический персонал. При условии соответствующей оплаты этих процессов, доступа к технологиям, передачи соответствующих составляющих – не будет проблем создать те же дроны. Поэтому объемы производства могут вырасти.

Украинцам стоит серьезно относиться к воздушным тревогам. Сравнивая атаки дронами в предыдущие годы и сейчас, становится очевидно, что они более масштабные. Враг ищет возможности, чтобы наносить максимальное поражение и использовать для этого дешевые средства.

Напомним, в результате атаки России на Украину 10 июня есть жертвы и разрушения. Повреждены 8 из 10 районе столицы. Больше всего поражений получили объекты гражданской инфраструктуры.

Также под массированным ударом находилась Одесса. Там есть попадания беспилотников в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома.