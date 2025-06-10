Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що ворог намагається максимально здешевити свої авіаційні атаки. Тому віддає перевагу дронам, а не ракетам.

Читайте також Патрульні допомагали людям просто під прильотами "Шахедів": відео перших хвилин атаки на Київ

Ворог працює на перспективу

Наприклад, одна ракета "Кинджал" коштує щонайменше 10 мільйонів доларів. КАБ – значно дешевший, а дрони-камікадзе – дешевші, ніж два попередні засоби. Саме їх використовує ворог для того, щоб максимально перевантажити нашу систему ППО та досягти цілей в ураженні.

Прильоти по території столиці чи по півдні зумовлені тим, що ворог має чимало ресурсів, щоб гарантовано продавлювати нашу систему протиповітряної оборони. Зараз росіяни шукають можливості для масштабування,

– підкреслив військовий експерт.

Це означає, що в майбутньому таких дронів моє стати більше. Якщо ми додамо до них ще "дрони-обманки", то зрозуміємо, що окупанти можуть мати тотальну перевагу саме в цій компоненті.

Ба більше, на дрони-камікадзе інколи починають встановлювати реактивні двигуни, або використовують їх на надвисоких висотах, коли вони прямують до цілі. Це серйозно ускладнює роботу наших мобільних вогневих груп,

– додав Владислав Селезньов.

Отже, викликів справді стоїть дуже багато, потрібно шукати шляхи для їхнього розв'язання. Одним з таких може стати використання легкомоторної авіації, яка оснащена відповідними засобами ураження.

Росія переносить виробництво у КНДР

Одним з варіантів є руйнування ворожих підприємств на території Росії. Адже окупанти критично залежать від певних механізмів, елементів, які є складовими "Шахедів". Руйнування виробництва допоможе Україні.

Ворог це розуміє. Недарма були повідомлення про домовленості між Москвою та Пхеньяном щодо перенесення частини виробництва "Шахедів" на територію Північної Кореї. Це логічний крок,

– зауважив Владислав Селезньов.

У Пхеньяні є відповідні промислові потужності, навчений технічний персонал. За умови відповідної оплати цих процесів, доступу до технологій, передачі відповідних складників – не буде проблем створити ті самі дрони. Тому обсяги виробництва можуть зрости.

Українцям варто серйозно ставитися до повітряних тривог. Порівнюючи атаки дронами у попередні роки й зараз, стає очевидно, що вони більш масштабні. Ворог шукає можливості, щоб завдавати максимального ураження і використовувати для цього дешеві засоби.

Нагадаємо, внаслідок атаки Росії на Україну 10 червня є жертви та руйнування. Пошкоджено 8 з 10 районі столиці. Найбільше уражень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури.

Також під масованим ударом перебувала Одеса. Там є влучання безпілотників у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.