Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошпицький оприлюднив відео, на якому зафіксовані перші хвилини ворожої атаки, передає 24 Канал.

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Масований обстріл Києва

На кадрах зафіксовані два прильоти "Шахедів". На відео чути гудіння ворожих безпілотників, вибухи та яскраве зарево після них. Патрульні закликали людей, які перебували на вулиці ховатися, коли летіли дрони. Опісля показано, як правоохоронці ліквідовували наслідки атаки, зокрема гасили пожежі.

Перші хвилини атаки на Київ: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі ворог вдарив по Київу дронами-камікадзе та ракетами.

Понад 5 годин тривали ворожі обстріли. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поряд із містянами. Вони евакуйовували людей у безпечні місця, допомагали гасити загоряння та забезпечували проїзд спецтранспорту.

На жаль, загинула жінка, є травмовані, пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобілі.