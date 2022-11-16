Мэр города Андрей Садовый в эфире телемарафона заявил, что Львов находится "на грани". оккупанты ударили ракетами по мощной электроподстанции. По его словам, она критически важна для города, пишет 24 канал.

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Во Львове возобновили электроснабжение

По состоянию на 8:00 утра во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу. Кроме того, возобновили подачу воды и отопления. На маршруты выехали 57 трамваев и 59 троллейбусов.

Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта.

Нужно готовиться к зиме

Глава города заявил, что, несмотря на систематические ракетные удары по энергосистеме, во Львове еще есть определенные запасы электроэнергии. Но, как отметил Садовый, очень важно, чтобы Укрэнерго закупало трансформаторы, хотя и понимает, что для этого нужно время.

Мэр призвал львовян готовиться к непростой зиме, ведь в любую секунду могут снова ввести аварийные отключения.

В укрытиях и школах города обустраивают пункты обогрева. Садовый отметил, что город может недели жить без газо- и электроснабжения.

Ракетный обстрел Украины 15 ноября: что известно

15 ноября Россия нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Враг выпустил около 100 ракет по городам Украины. Ракеты запускали из направления Каспийского моря и из Ростовской области, а также из акватории Черного моря.

В результате вражеских ударов повреждено около 15 объектов критической инфраструктуры. Также враг ударил и по жилым домам Киева.

В результате вражеских ударов повреждено более 15 объектов энергетической инфраструктуры. Миллионы украинцев остались без света. Энергетики продолжают работать. В нескольких областях уже полностью восстановили свет, однако пришлось ввести экстренные отключения.

Оккупанты обстреляли Печерский район Киева. Повреждены два жилых дома. На месте ушиба обнаружили тело погибшей женщины.

Во Львове получил серьезные ранения мужчина . Его уже прооперировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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