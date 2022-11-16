Мер міста Андрій Садовий в ефірі телемарафону заявив, що Львів перебуває "на межі". Окупанти вдарили ракетами по потужній електропідстанції. За його словами, вона критично важлива для міста, пише 24 канал.

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У Львові відновили електропостачання

Станом на 8:00 ранку у Львові відновили електропостачання майже по всьому місту. Крім того, відновили подачу води та опалення. На маршрути виїхали 57 трамваїв та 59 тролейбусів.

Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту.

Потрібно готуватися до зими

Очільник міста заявив, що попри систематичні ракетні удари по енергосистемі, у Львові ще є певні запаси електроенергії. Але, як зазначив Садовий, дуже важливо, аби Укренерго закупляло трансформатори, хоча і розуміє, що для цього потрібен певний час.

Міський голова закликав львів'ян готуватися до непростої зими, адже у будь-яку секунду можуть знову запровадити аварійні відключення.

В укриттях та школах міста облаштовують пункти обігріву. Садовий зазначив, що місто може тижня жити без газо- та електропостачання.

Ракетний обстріл України 15 листопада: що відомо

15 листопада Росія завдала масовану ракетну атаку по Україні. Ворог випустив приблизно 100 ракет по містах України. Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено близько 15 об'єктів критичної інфраструктури. Також ворог вдарив і по житлових будинках Києва.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено понад 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Мільйони українців залишилися без світла. Енергетики продовжують працювати. У кількох областях вже повністю відновили світло, однак, довелося запровадити екстрені вимкнення.

Окупанти обстріляли Печерський район Києва. Пошкоджено два житлові будинки. На місці удару виявили тіло загиблої жінки.

У Львові отримав серйозні поранення чоловік. Його вже прооперували. Постраждалий перебуває у важкому стані в реанімації.

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